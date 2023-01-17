Вильфанд опроверг миф о крещенских морозах в Москве

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Погода в Москве в период крещенских морозов чаще всего оставалась теплой в нынешнем веке, поэтому миф о сильных холодах в период Крещения, согласно статистике, не может быть подтвержден. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 17 января.

— В нынешнем веке на Крещение за 22 года ночная температура четыре раза была выше нуля — это очень тепло. В диапазоне от нуля до минус семи градусов она была семь раз — это теплая погода, — сказал синоптик.

В половине случаев погода была «теплая и очень теплая», а вот температура в минус 15–20 градусов — это действительно холодная погода. В нынешнем веке она была всего два раза, а ниже 25 градусов — только один раз, в 2006 году, отметил эксперт.

С помощью инструментальных наблюдений удалось сделать вывод, что регулярных морозов в Рождество и на Крещение в столице последние 145 лет не наблюдалось, цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

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