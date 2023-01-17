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Конкурс рисунков по ПДД пройдет в Москве с 23 января

Евгений Жуков
Город
Конкурс рисунков по ПДД пройдет в Москве с 23 января
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги» пройдет в Москве в период с 23 января по 23 февраля. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

Основной целью мероприятия обозначена профилактика ДТП с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности. Среди задач конкурса организаторы выделяют активизацию деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах.

Помимо этого, конкурс «Мой папа и Я за безопасные дороги» направлен на повышение уровня интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах и приобщение родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах. В роли организатора выступил благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной».

До этого заместитель начальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин рассказал, что дети стали реже получать травмы в результате ДТП.

Снижение показателей стало результатом совместных усилий многих ведомств, которые тесно сотрудничают в рамках проекта и повышают правовую грамотность юных россиян, добавил он.

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