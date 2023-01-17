Собянин уволил Попова с должности главы управы района Покровское-Стрешнево

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Игоря Попова от должности главы управы района Покровское-Стрешнево. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 17 января.

— Освободить Попова Игоря Александровича от замещаемой должности главы управы района Покровское-Стрешнево города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы, — говорится в документе.

До этого стало известно, что Сергей Собянин назначил Салмана Дадаева на пост заместителя префекта Юго-Восточного административного округа. Контракт с Дадаевым заключен сроком на пять лет.

В декабре 2022 года мэр назначил Сергея Никитина на пост главы управы района Выхино-Жулебино. Уточняется, что служебный контракт с чиновником заключен на срок полномочий мэра, но не превышающий предельный срок замещения данной должности. Этим же распоряжением Никитина освободили от должности главы управы Южнопортового района.