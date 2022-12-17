Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Сергея Никитина на пост главы управы района Выхино-Жулебино. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

— Назначить Никитина Сергея Владимировича на должность главы управы района Выхино-Жулебино, — сказано в документе.

Уточняется, что служебный контракт с чиновником заключен на срок полномочий мэра, но не превышающий предельный срок замещения данной должности.

Этим же распоряжением Никитина освободили от должности главы управы Южнопортового района столицы.

13 декабря столичные власти одобрили проекты строительства семи объектов различного назначения. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне глава города и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провели открытие центра амбулаторной онкологической помощи столичного многопрофильного клинического центра «Коммунарка» в районе Зюзино. Собянин выразил надежду на то, что в ближайшие два–три года в Москве удастся закончить реконструкцию материальной базы для качественного предоставления онкологической помощи.