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Приметы и советы

Турчак заявил о необходимости вернуть в Россию уехавших граждан

Евгений Жуков
Общество
Турчак заявил о необходимости вернуть в Россию уехавших граждан
Фото: Пресс-служба Совфеда

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что в Россию необходимо вернуть всех уехавших из страны граждан.

По его мнению, задача руководства страны на сегодняшний день заключается в создании условий для скорейшего возвращения уехавших россиян, поскольку это важно «для экономики страны, для их семей и близких».

При этом Турчак отметил, что это не касается тех людей, кто позволил себе публичные выпады в отношении России и ее Вооруженных сил, передает ТАСС.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимо «бороться» за россиян, которые покинули страну, но не демонстрируют негативного отношения к ней. Пресс-секретарь президента России предположил, что у покинувших страну граждан могли быть разные причины для того, чтобы уехать.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнить статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации имущества в России у тех, кто критикует спецоперацию на Украине и поддерживает ВСУ.

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