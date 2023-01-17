Украина потратила свыше триллиона гривен на ВСУ в 2022 году

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Расходы государственного бюджета Украины на вооруженные силы с 24 февраля и до конца 2022 года составили более одного триллиона гривен. Об этом во вторник, 17 января, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Он также добавил, ссылаясь на сведения госказначейства, что выплаты денежного содержания военнослужащих, а также закупка товаров и услуг для ВСУ суммарно составили 1003,5 миллиарда гривен, что равняется 27,3 миллиарда долларов, или 45 процентам всех расходов общего фонда государственного бюджета за указанный период.

По данным Гетманцева, в общей сложности траты на безопасность и оборону государства были еще больше. Исходя из статистики Совета нацбезопасности и обороны Украины, в 2022 году расходы составили 1536,6 миллиарда гривен, или 57 процентов расходов государственного бюджета за 2022 год.

Данная сумма превышает все расходы госбюджета за 2021 год, которые составили 1490 миллиардов гривен, передает РИА Новости.

До этого Гетманцев рассказал, что каждый житель Эстонии перечислил на поддержку Украины по 255 евро, а каждый поляк — 80 евро. По словам чиновника, каждый житель Соединенных Штатов заплатил по 184 евро, а каждый латвиец — на 6 евро меньше.