Goldman Sachs предсказал приход «стадии Златовласки» для сырьевых рынков

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У инвесторов, которые вкладываются в сырьевые товары, есть хорошие возможности заработать в 2023 году из-за «стадии Златовласки», которая ожидается на рынках сырьевых товаров. Об этом во вторник, 17 января, сообщил руководитель отдела исследований сырьевых товаров в Goldman Sachs Джеффри Карри.

— Недостаток предложения очевиден на каждом рынке, на который вы смотрите. Запасы находятся на критических уровнях, а также наблюдается истощение производственных мощностей, — заявил он.

По мнению Карри, исключением могут стать цены на природный газ в Европе. Их запасов может быть достаточно для того, чтобы пережить этот год, передает Bloomberg.

«Стадия Златовласки» — эффект, когда экономика развивается темпами, достаточными для предотвращения рецессии, но их не хватает, чтобы инфляция разогналась слишком сильно. При этом ВВП и стоимость активов растут, но уровни безработицы и процентной ставки остаются на прежних уровнях.

Недавно глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия принципиально не станет осуществлять поставки нефти по ценам, которые были установлены странами Запада. Он добавил, что в текущих условиях Москва будет искать новых потребителей нефти.

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