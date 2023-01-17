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Goldman Sachs предсказал приход «стадии Златовласки» для сырьевых рынков

Евгений Белоусов
Экономика
Goldman Sachs предсказал приход «стадии Златовласки» для сырьевых рынков
Фото: depositphotos

У инвесторов, которые вкладываются в сырьевые товары, есть хорошие возможности заработать в 2023 году из-за «стадии Златовласки», которая ожидается на рынках сырьевых товаров. Об этом во вторник, 17 января, сообщил руководитель отдела исследований сырьевых товаров в Goldman Sachs Джеффри Карри.

— Недостаток предложения очевиден на каждом рынке, на который вы смотрите. Запасы находятся на критических уровнях, а также наблюдается истощение производственных мощностей, — заявил он.

По мнению Карри, исключением могут стать цены на природный газ в Европе. Их запасов может быть достаточно для того, чтобы пережить этот год, передает Bloomberg.

«Стадия Златовласки» — эффект, когда экономика развивается темпами, достаточными для предотвращения рецессии, но их не хватает, чтобы инфляция разогналась слишком сильно. При этом ВВП и стоимость активов растут, но уровни безработицы и процентной ставки остаются на прежних уровнях.

Недавно глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия принципиально не станет осуществлять поставки нефти по ценам, которые были установлены странами Запада. Он добавил, что в текущих условиях Москва будет искать новых потребителей нефти.

В ближайшие десять лет мир может столкнуться с сильнейшим долговым кризисом. Такой прогноз дал американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный кризис 2008 года. О главной причине возможной экономической катастрофы и странах, которые окажутся под ударом, — в материале «Вечерней Москвы».

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