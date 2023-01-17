Два автомобиля загорелись в результате ДТП на 101-м километре МКАД

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Москва, МКАД, 1-й километр Карта всех событий

Два автомобиля попали в ДТП на 101-м километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 17 января, сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», после столкновения обе машины загорелись. В настоящее время в районе ДТП перекрыты две полосы

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Информация о возможных пострадавших уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы города, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло на внешней стороне Садового кольца, где столкнулись два автомобиля. В результате было затруднено движение по двум полосам из трех, однако вскоре проезжая часть была освобождена.

16 января на западе Москвы легковая машина врезалась в столб. Авария с участием автомобиля BMW произошла на Кутузовском проспекте в районе площади Победы.