PA Media: Захарян не станет игроком «Челси» этой зимой из-за санкций

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Атакующий полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не станет игроком лондонского «Челси» этой зимой, сообщает PA Media.

Английский клуб сохраняет интерес к футболисту, однако трансфер в ближайшее время невозможен из-за антироссийских санкций, введенных Великобританией. По информации «Чемпионата», скауты лондонцев продолжат следить за игрой Захаряна.

Игрок российской сборной был в шаге от перехода в «Челси» в летнее трансферное окно за 15 миллионов евро, стороны пришли к соглашению, однако из-за антироссийских рестрикций сделку завершить не удалось.

В конце ноября появлялась информация, что футболист «Динамо» согласовал долгосрочный контракт с лондонцами и окажется в новой команде зимой. По некоторым данным, россиянин бы получал в Англии 960 тысяч фунтов стерлингов в год.

Захарян играет за основной состав столичного клуба с 2020 года. В текущем сезоне на счету хавбека 16 игр в рамках Российской Премьер-Лиги, в которых он забил два мяча и сделал пять результативных передач на партнеров.