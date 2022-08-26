Зарплата Захаряна в «Челси» составит 960 тысяч фунтов стерлингов в год

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Лондонский футбольный клуб «Челси» будет выплачивать российскому полузащитнику Арсену Захаряну зарплату в размере 960 тысяч фунтов стерлингов в год. Об этом стало известно в пятницу, 25 августа.

Кроме того, «Челси» предложил московскому «Динамо» порядка 15 миллионов евро за российского футболиста. Речь идет о сумме выкупа для иностранных клубов. По предварительным данным, Захаряну предложат контракт сроком до 2028 года, передает «Чемпионат».

До этого футбольный инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Челси» сделал трансферное предложение «Динамо» по Захаряну. Позже информацию подтвердил агент футболиста сборной России Павел Андреев.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что футболисту стоит уехать за рубеж для развития своей спортивной карьеры. Кроме того, телеведущий высказался касательно возможной блокировки денежных средств со стороны английских банков в ходе трансфера российского полузащитника.