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«Челси» сделал предложение «Динамо» по Арсену Захаряну

Егор Провоторов
Спорт
«Челси» сделал предложение «Динамо» по Арсену Захаряну
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Лондонский футбольный клуб «Челси» сделал трансферное предложение московскому «Динамо» по российскому полузащитнику команды Арсену Захаряну. Об этом вечером в четверг, 25 августа, написал известный футбольный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Эту информацию подтвердил агент футболиста сборной России Павел Андреев в интервью порталу РБ Спорт.

— «Челси» хочет купить Захаряна? Это правда, — заявил журналистам футбольный функционер.

Футболист играет в главной команде столичного клуба с 2020 года. За этот период россиянин выходил на поле 52 раза, записав себе в актив 13 забитых мячей. В минувшем сезоне Захарян в составе «Динамо» завоевал бронзовые медали чемпионата России и стал финалистом Кубка страны.

В настоящее время «бело-голубые» идут на четвертой строчке в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, набрав 12 баллов. В прошедшем туре с минимальным счетом было обыгран московский «Спартак».

В марте Захаряна убрали из списка лучших молодых футболистов мира. Изначально сайт Goal.com включил 18-летнего спортсмена в свой топ-50, однако впоследствии принял решение убрать Захаряна из списка. Он располагался на 11-м месте, но теперь вместо его фамилии указано: no player.

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