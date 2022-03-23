Фото: twitter.com/fcdynamo

Игрока московского футбольного клуба «Динамо» Арсена Захаряна исключили из списка лучших молодых футболистов мира. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Изначально сайт Goal.com включил российского спортсмена в свой топ-50, однако в последний момент было принято решение убрать Захаряна из списка. Он располагался на 11 месте, а теперь вместо его фамилии указано «No player».

— Мы знали о включении Захаряна в список месяц назад. Наш клуб подготовил интервью с игроком по вопросам. Неделю назад представитель сайта и премии уверял, что, образно говоря, футбол вне политики и Захарян будет в списке. Есть переписка. Нас не уведомили об его исключении. И честно говоря, это самое странное, что может быть, — передает сообщение пресс-службы «Спорт-Экспресс».

20 марта футбольный матч между командами «Динамо» и «Ростова» 22-го тура Российской премьер-лиги закончился ничьей. Игра на стадионе «Динамо» завершилась со счетом 1:1. «Ростов» вышел вперед на 59-й минуте после точного удара Дмитрия Полоза. Однако потом московская команда сравняла счет благодаря голу Федора Смолова.