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«Динамо» и «Ростов» сыграли вничью

Евгений Белоусов

Спорт
«Динамо» и «Ростов» сыграли вничью
Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Футбольный матч между командами «Динамо» и «Ростова» 22-го тура Российской премьер-лиги закончился ничьей.

Игра на стадионе «Динамо» завершилась со счетом 1:1. «Ростов» вышел вперед на 59-й минуте после точного удара Дмитрия Полоза. Однако потом московская команда сравняла счет благодаря голу Федора Смолова.

Также в этот день ЦСКА с разгромным счетом обыграл на своем поле казанский «Рубин» — 6:1. В прошедшем матче хет-триком отметился новобранец «армейцев», турок Юсуф Языджи. В первых четырех матчах чемпионата он отличился шесть раз.

До этого Футболист ЦСКА Марио Фернандес в матче 20-го тура чемпионата России против ФК «Нижний Новгород» получил перелом носа и сотрясение мозга. Инцидент произошел ближе к концу матча. Фернандес столкнулся головой с игроком гостей Иброгимхалилом Юлдошевым на 85-й минуте встречи.

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