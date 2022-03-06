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«Все серьезно»: Футболист ЦСКА Фернандес получил сотрясение мозга во время матча

Михаил Алимов

Спорт
«Все серьезно»: Футболист ЦСКА Фернандес получил сотрясение мозга во время матча
Фото: Twitter / TeamRussia

Футболист московского ЦСКА Марио Фернандес в матче 20-го тура чемпионата России против ФК «Нижний Новгород» получил перелом носа и сотрясение мозга.

Сама встреча состоялась на «ВЭБ-Арене» в столице и закончилась минимальной победой хозяев.

Инцидент произошел ближе к концу матча. Фернандес столкнулся головами с игроком гостей Иброгимхалилом Юлдошевым на 85-ой минуте встречи. Оба футболиста не смогли продолжить игру и вынужденно покинули поле.

Главный тренер «армейцев» Алексей Березуцкий прокомментировал эту ситуацию.

— Все серьезно — у него (Марио Фернандеса - прим. «ВМ») сотрясение мозга и перелом носа, — передает его слова «Спорт-Экспресс».

По итогам 20 матчей ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 36 набранных очков. Следующий матч команда сыграет против «Локомотива» 12 марта.

На фоне военной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции.

Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях.

Также из России перенесли чемпионат Европы по керлингу 2022 года, который должен был пройти в Перми.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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