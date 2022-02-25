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Чемпионат Европы 2022 года по керлингу перенесли из России

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Чемпионат Европы 2022 года по керлингу перенесли из России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Чемпионат Европы по керлингу 2022 года, который должен был пройти в Перми, перенесли из России. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили на сайте Всемирной федерации керлинга (ВФК).

— После экстренного созыва правления ВФК было принято решение перенести проведение чемпионата Европы по керлингу 2022 года из российского города Пермь. Всемирная федерация керлинга разделяет озабоченность международного сообщества продолжающейся ситуацией в Восточной Европе и вместе с Международным олимпийским комитетом (МОК) решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия правительством России, — говорится в сообщении.

В ВФК также выразили надежду, что ситуация на Украине разрешится мирным путем и как можно скорее, уточняется на сайте.

До этого сообщалось, что В МОК призвали отменить запланированные в России и Белоруссии спортивные мероприятия. Более того, исполком комитета рекомендовал не использовать ни флаги, ни гимны России и Белоруссии на всех спортивных мероприятиях.

25 февраля Международная шахматная федерация (ФИДЕ) решила перенести из России Всемирную шахматную олимпиаду — 2022.

25 февраля сообщалось, что российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Сочи отменен в связи с событиями на Украине. «Формула-1», Международная автомобильная федерация и команды обсудили 24 февраля позицию и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно.

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