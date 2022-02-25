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ФИДЕ объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады из России

Иван Юминов

Общество
ФИДЕ объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады из России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) решила перенести из России Всемирную шахматную олимпиаду — 2022. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 25 февраля.

— Совет ФИДЕ принял решение, что 44-я Шахматная олимпиада, включая соревнования для игроков с ограниченными возможностями, а также Конгресс ФИДЕ, не состоятся в России. Мы сделаем все возможное, чтобы найти другого организатора Олимпиады и своевременно предоставить информацию о месте и сроках проведения Конгресса ФИДЕ 2022 года, — отмечается на сайте ФИДЕ.

25 февраля сообщалось, что российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Сочи отменен в связи с событиями на Украине. «Формула-1», Международная автомобильная федерация и команды обсудили 24 февраля позицию и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно.

В тот же день английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заявил, что разрывает спонсорский контракт с авиакомпанией «Аэрофлот». Причиной, как уточняется, стали события на Украине, команда также выразила сочувствие всем пострадавшим.

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