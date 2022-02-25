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В МОК призвали отменить запланированные в России и Белоруссии спортивные мероприятия

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Спорт
В МОК призвали отменить запланированные в России и Белоруссии спортивные мероприятия
Фото: Минобороны РФ

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал отменить все спортивные мероприятия, проведение которых запланировано в России и Белоруссии. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили на официальном сайте организации.

Более того, в МОК призвали не использовать ни флаги, ни гимны России и Белоруссии на всех спортивных мероприятиях, уточняется на сайте.

25 февраля Международная шахматная федерация (ФИДЕ) решила перенести из России Всемирную шахматную олимпиаду — 2022.

25 февраля сообщалось, что российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Сочи отменен в связи с событиями на Украине. «Формула-1», Международная автомобильная федерация и команды обсудили 24 февраля позицию и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно.

В тот же день английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заявил, что разрывает спонсорский контракт с авиакомпанией «Аэрофлот». Причиной, как уточняется, стали события на Украине, команда также выразила сочувствие всем пострадавшим.

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