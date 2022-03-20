ЦСКА разгромил на своем поле «Рубин»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

ЦСК с разгромным счетом обыграл на своем поле «Рубин» — 6:1.

В прошедшем матче хет-триком отметился новобранец «армейцев», турок Юсуф Языджи. В первых четырех матчах чемпионата он отличился шесть раз.

Игроки «Рубина» Александр Ломовицкий и Сильвие Бегич получили оба по красной карточке.

До этого Футболист ЦСКА Марио Фернандес в матче 20-го тура чемпионата России против ФК «Нижний Новгород» получил перелом носа и сотрясение мозга. Инцидент произошел ближе к концу матча. Фернандес столкнулся головой с игроком гостей Иброгимхалилом Юлдошевым на 85-й минуте встречи. Оба футболиста не смогли продолжить игру и вынужденно покинули поле.

Столичный футбольный клуб «Локомотив» в 20-м туре чемпионата России по футболу обыграл подмосковные «Химки». Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе красно-зеленых голы забили Джирано Керк, Вильсон Изидор и Ян Кухта. У «Химок» отличился Дидье Ламкель Зе — он оформил дубль.