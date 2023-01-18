Митрополит РПЦ впервые в истории выступил на заседании Совбеза ООН

Фото: president.gov.ua

Митрополит Русской православной церкви во вторник, 17 января, впервые в истории выступил в Совете безопасности ООН.

На заседании, созванном российской стороной в связи с ситуацией на Украине, слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), пишет РИА Новости.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 14 января запросил заседание Совбеза ООН в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

На сайте отдела внешних церковных связей канонической УПЦ впоследствии появилось сообщение с призывом к российским властям не выступать от ее имени на международных площадках. В нем также содержалась обращенная к украинским властям просьба проводить «взвешенную религиозную политику внутри страны», чтобы не давать поводов использовать религиозную политику государства в чужих интересах.

В минувший понедельник, 16 января, кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака заявил, что репрессии против канонической УПЦ со стороны СБУ являются откровенным фашизмом.