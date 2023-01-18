Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Митрополит РПЦ впервые в истории выступил на заседании Совбеза ООН

Егор Провоторов
В мире
Митрополит РПЦ впервые в истории выступил на заседании Совбеза ООН
Фото: president.gov.ua

Митрополит Русской православной церкви во вторник, 17 января, впервые в истории выступил в Совете безопасности ООН.

На заседании, созванном российской стороной в связи с ситуацией на Украине, слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), пишет РИА Новости.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 14 января запросил заседание Совбеза ООН в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

На сайте отдела внешних церковных связей канонической УПЦ впоследствии появилось сообщение с призывом к российским властям не выступать от ее имени на международных площадках. В нем также содержалась обращенная к украинским властям просьба проводить «взвешенную религиозную политику внутри страны», чтобы не давать поводов использовать религиозную политику государства в чужих интересах.

В минувший понедельник, 16 января, кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака заявил, что репрессии против канонической УПЦ со стороны СБУ являются откровенным фашизмом.

Украина Русская православная церковь (РПЦ) ООН
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте