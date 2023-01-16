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В США назвали фашизмом репрессии против УПЦ на Украине

Лейла Алиева
В мире
В США назвали фашизмом репрессии против УПЦ на Украине
Фото: Whitehouse

Репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны СБУ являются откровенным фашизмом. Об этом в понедельник, 16 января, заявил кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.

Он отметил, что даже предвзятые СМИ не могут делать вид, что данных репрессий не существует.

— Но, конечно, в этой статье все еще проглядывается попытка логично объяснить необходимость репрессий Зеленского против церкви, — написал Барака в Twitter.

В ноябре 2022 года Служба безопасности Украины начала проводить обыски в Киево-Печерской лавре. Также местные СМИ опубликовали кадры, на которых сотрудники СБУ в форме находятся рядом с лаврой.

Кроме того, СБУ начала проверку видеофрагментов с «пророссийскими» песнопениями в Киево-Печерской лавре. Видео, о котором идет речь, выложил в Сеть священник Православной церкви Украины Михаил Емельян.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски в Киево-Печерской лавре являются очередным военным действием Киева против Русской православной церкви.

Украина Церковь Репрессии США
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