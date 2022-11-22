Песков: Обыски в Киево-Печерской лавре являются звеном борьбы Украины против РПЦ

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Обыски в Киево-Печерской лавре являются очередным военным действием Киева против Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 22 ноября.

— Украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью, и я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия, — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос журналистов.

В этот же день стало известно, что служба безопасности Украины начала проводить обыски в Киево-Печерской лавре. Также местные СМИ опубликовали кадры, на которых сотрудники СБУ в форме находятся рядом с Киево-Печерской лаврой.

13 ноября СБУ начали проверку видеофрагментов с «пророссийскими» песнопениями в Киево-Печерской лавре. Видео, о котором идет речь, выложил в Сеть священник Православной церкви Украины Михаил Емельян.

После богослужебных песнопений в Киево-Печерской лавре, которые якобы прославляли Россию было возбуждено уголовное дело.