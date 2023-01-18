Холдинг «Газпром-медиа» досрочно продлил контракт Жарову до 2026 года

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Совет директоров медиахолдинга «Газпром-медиа» досрочно продлил контракт генерального директора Александра Жарова на три года, до марта 2026 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Сам функционер заявил, что для него в любой работе самое важное, чтобы она «увлекала». Он подчеркнул, что на своем нынешнем месте занимается будущим и «кайфует от этого», делает моложе и устремленнее.

Специалист возглавляет «Газпром-медиа» с 24 марта 2020 года, тогда соглашение с функционером также было заключено на три года и истекало в марте 2023 года. До этого Александр Жаров руководил Роскомнадзором, а также занимал должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ.

Он поделился с журналистами РБК, что для него нет большой разницы между руководством бизнесом и работой на госслужбе. По словам Жарова, в бизнесе значительно больше свободы выбора инструментов для работы, однако и личная ответственность за бизнес-процессы значительно выше.

Минувшим летом Александр Жаров рассказал, что некоторые небольшие эфирные телеканалы могут покинуть традиционное вещание на фоне серьезных проблем с рекламными доходами. В связи с этим общее число каналов на российском телевидении может сократиться во второй половине 2023 года.