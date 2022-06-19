ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Жаров рассказал о сокращении числа телеканалов в России к концу 2023 года

Егор Провоторов
Общество
Жаров рассказал о сокращении числа телеканалов в России к концу 2023 года
Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Сегодня»

Некоторые небольшие эфирные телеканалы могут покинуть традиционное вещание на фоне серьезных проблем с рекламными доходами. В связи с этим общее число каналов на российском телевидении может сократиться во второй половине следующего года, сообщил в последний день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 18 июня генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров.

Функционер рассказал, что эта угроза прежде всего касается небольших эфирных каналов, поскольку у них низкая рентабельность. В 2022 году глава холдинга не ожидает «революций», серьезные изменения могут затронуть российское телевидение во втором полугодии 2023 года. Об этом Жаров рассказал в интервью ТАСС.

В конце апреля административный суд Риги принял решение о возвращении в латвийский эфир нескольких российских телеканалов медиахолдинга «Газпром-медиа».

Уточняется, что суд решил разблокировать телеканалы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music. Решение о блокировке этих телеканалов было принято 7 марта Национальным советом по электронным СМИ.

Телевидение Россия ПМЭФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте