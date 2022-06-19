Жаров рассказал о сокращении числа телеканалов в России к концу 2023 года

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Некоторые небольшие эфирные телеканалы могут покинуть традиционное вещание на фоне серьезных проблем с рекламными доходами. В связи с этим общее число каналов на российском телевидении может сократиться во второй половине следующего года, сообщил в последний день Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 18 июня генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров.

Функционер рассказал, что эта угроза прежде всего касается небольших эфирных каналов, поскольку у них низкая рентабельность. В 2022 году глава холдинга не ожидает «революций», серьезные изменения могут затронуть российское телевидение во втором полугодии 2023 года. Об этом Жаров рассказал в интервью ТАСС.

В конце апреля административный суд Риги принял решение о возвращении в латвийский эфир нескольких российских телеканалов медиахолдинга «Газпром-медиа».

Уточняется, что суд решил разблокировать телеканалы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music. Решение о блокировке этих телеканалов было принято 7 марта Национальным советом по электронным СМИ.