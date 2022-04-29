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Суд в Латвии разблокировал пять телеканалов холдинга «Газпром-Медиа»

Евгений Белоусов
В мире
Суд в Латвии разблокировал пять телеканалов холдинга «Газпром-Медиа»
Фото: Unsplash

Административный районный суд Риги принял решение о возвращении в эфир нескольких российских телеканалов. Об этом сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Ивар Аболиньш в пятницу, 29 апреля.

— Принято решение вернуть в информационное пространство Латвии пяти заблокированных каналов, — рассказал он.

Уточняется, что суд принял решение разблокировать телеканалы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music. Решение о блокировке этих телеканалов было принято Национальным советом по электронным СМИ 7 марта. Причиной блокировки послужила их связь с попавшим под санкции российским холдингом «Газпром-медиа».

Как добавил председатель NEPLP, это решение суда будет обжаловано, передает ТАСС.

27 апреля NEPLP внес в список запрещенных доменов сайт российского новостного агрегатора «СМИ2». В списке также фигурируют ранее внесенные туда сайты изданий РИА Новости, Sputnik, телеканалов RT, РЕН ТВ и Первого канала, РБК и «Российской газеты», а также других российских СМИ.

До этого Великобритания одобрила введение санкций в отношении частных лиц и российских компаний. В санкционный список попал, в частности, российский телеканал RT (автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»).

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