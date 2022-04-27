Российский новостной агрегатор «СМИ2» заблокировали в Латвии

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Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) внес в список запрещенных доменов сайт российского новостного агрегатора «СМИ2».

В списке также фигурируют ранее внесенные туда сайты изданий РИА Новости, Sputnik, телеканалов RT, РЕН ТВ и Первого канала, РБК и «Российской газеты», а также других российских СМИ, передает РИА Новости.

До этого Великобритания одобрила введение санкций в отношении частных лиц и российских компаний. В санкционный список попали, в частности, российский телеканал RT (автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»), медиагруппа «Россия сегодня», а также 12 граждан России, включая начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева и журналиста Сергея Брилева.

При этом газета The Wall Street Journal сообщила, что нежелание многих государств мира вводить антироссийские санкции привело к расколу на политической арене. Это с большой долей вероятности, как утверждается, поможет России обойти рестрикции.