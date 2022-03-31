Великобритания ввела санкции против RT, МИА «Россия сегодня» и 12 россиян

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Великобритания одобрила введение санкций в отношении частных лиц и российских компаний. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в британском правительстве.

Новые санкции затронут 12 частных лиц и две компании.

В документе, опубликованном на сайте британского правительства, говорится, что активы «России сегодня» в Великобритании будут заморожены, так как организация «ведет деятельность в стратегически важной для российского правительства области, а именно: в сфере информации, коммуникаций и цифровых технологий», и получает поддержку от российского правительства.

В список попали, в частности, российский телеканал RT (автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»), медиагруппа «Россия сегодня», а также 12 граждан России, включая начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева и журналиста Сергея Брилева, сообщает ТАСС.

В пятницу, 18 марта, правительство Японии сообщило о введении новых санкций в отношении частных лиц и российских компаний. В частности, они затрагивают официального представителя МИД России Марию Захарову. Новые санкции также затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций.

В среду, 30 марта, представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщил, что Лондон отказался оплачивать российский газ рублями. Кроме того, в Великобритании допускают ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа российских банков к системе SWIFT.