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Великобритания отказалась платить России рублями за энергоресурсы

Евгений Белоусов

В мире
Великобритания отказалась платить России рублями за энергоресурсы
Фото: Unsplash

Великобритания отказалась оплачивать российский газ рублями. Об этом сообщил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в среду, 30 марта.

— Кваси Квартенг (британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности — прим. ВМ), в сотрудничестве со своими коллегами ясно дали понять, что не будут платить в рублях, — заявил он.

Кроме того, В Великобритании допускают ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа российских банков к системе SWIFT, передает РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту самого платежа.

Позднее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. По его словам, Европа сама несет ответственность за то, что подорвала доверие к валюте.

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