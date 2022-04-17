WSJ: Раскол в мире по поводу санкций в адрес РФ поможет Москве обойти их

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Нежелание многих государств мира вводить антироссийские санкции привело к расколу на политической арене. Это с большой долей вероятности поможет России обойти рестрикции, сообщает The Wall Street Journal.

Авторы публикации подчеркивают, что западные лидеры пытаются создать коалицию для изоляции России, однако встречают сопротивление по этому вопросу от крупных стран, таких как ЮАР, Бразилия и Индия.

— Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру, — подчеркивают аналитики.

Журналисты напомнили, что Саудовская Аравия, несмотря на давнее партнерство с Соединенными Штатами, отказалась от осуждения России и не последовала призыву США увеличить добычу нефти ради сдерживания роста цен, пишет РИА Новости.

Китай, в свою очередь, видит РФ в качестве союзника и стремится совместными усилиями разрушить навязанный Вашингтоном мировой порядок. Москва и Пекин пытаются установить повсеместный контроль над закрепленными за ними регионами, пишут обозреватели.

Накануне журналисты китайского издания Global Times заявили, что весь мир будет расплачиваться за необдуманные санкции США, которые вводятся в отношении России в рамках американской геополитической авантюры.