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В Китае рассказали о последствиях для всего мира от антироссийских санкций

Полина Долганова

В мире
В Китае рассказали о последствиях для всего мира от антироссийских санкций
Фото: depositphotos

Весь мир будет расплачиваться за необдуманные санкции США, которые вводятся против России в рамках американской геополитической авантюры. Такое мнение выразили журналисты китайского издания Global Times.

В материале говорится, что последние мировые данные по инфляции являются следствием ситуации на Украине и антироссийских санкций.

Китайские журналисты добавили, что пандемия коронавируса тоже оказала влияние на рост цен в мире, однако украинский кризис, повлиявший на подорожание энергоресурсов, значительно усугубил ситуацию с инфляцией.

В статье подытожили, что обвинения Соединенных Штатов в адрес других государств являются попыткой переложить ответственность и «зловещим заговором», который помогает США скрыть их собственные неудачи, передает РИА Новости.

До этого российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США пытаются настроить страны Латинской Америки ввести санкции в отношении России с помощью шантажа и угроз. По его словам, Штаты не думают о том экономическом ущербе, который могут понести латиноамериканские страны в случае введения санкционных мер против Москвы.

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