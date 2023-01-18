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Глава МИД ЮАР Пандор призвала отозвать антироссийский закон из Конгресса США

Араз Салехов
В мире
Глава МИД ЮАР Пандор призвала отозвать антироссийский закон из Конгресса США
Фото: shutterstock

Американскому Конгрессу необходимо отозвать законопроект о борьбе с российской деятельностью в Африке, поскольку он противоречит международному праву. Об этом в среду, 18 января, заявила министр иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор.

— Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно необоснован. Это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США, — пояснила она.

Глава южноафриканского МИД добавила, что представители ведомства проводили встречу с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения в предложенном варианте. Она также уточнила, что на данный момент этот законопроект еще не принят и только должен обсуждаться в сенате, сообщает РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что желание многих государств поддерживать связи с Россией в сфере обороны является совершенно понятным. Так он отреагировал на просьбу одного из журналистов прокомментировать планы ЮАР, России и Китая провести в феврале совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана у южных берегов Африки.

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