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Желание многих государств поддерживать связи с Россией в сфере обороны является совершенно понятным, заявил во вторник, 17 января, на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Так он отреагировал на просьбу одного из журналистов прокомментировать планы ЮАР, России и Китая провести в феврале совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана у южных берегов Африки.

Райдер заявил, что ЮАР является суверенным государством и может проводить учения с кем пожелает. Он подчеркнул, что Вашингтон при этом ценит сотрудничество в сфере обороны с этой республикой.

Представитель Пентагона заметил, что в мире есть множество стран, которые поддерживают отношения с РФ в сфере безопасности или обороны. Он заметил, что эти решения самостоятельные и имеют место, поскольку многие из этих государств в прошлом покупали советские или российские вооружения, пишет ТАСС.

Вступление в БРИКС Турции, Египта и Саудовской Аравии станет «сущим кошмаром» для Запада во главе с Соединенными Штатами. Такое мнение высказали в конце ноября прошлого года аналитики ливанского издания An Nahar.