Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пентагон понимает желание многих стран поддерживать связи с РФ в сфере обороны

Егор Провоторов
В мире
Пентагон понимает желание многих стран поддерживать связи с РФ в сфере обороны
Фото: defense.gov

Желание многих государств поддерживать связи с Россией в сфере обороны является совершенно понятным, заявил во вторник, 17 января, на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Так он отреагировал на просьбу одного из журналистов прокомментировать планы ЮАР, России и Китая провести в феврале совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана у южных берегов Африки.

Райдер заявил, что ЮАР является суверенным государством и может проводить учения с кем пожелает. Он подчеркнул, что Вашингтон при этом ценит сотрудничество в сфере обороны с этой республикой.

Представитель Пентагона заметил, что в мире есть множество стран, которые поддерживают отношения с РФ в сфере безопасности или обороны. Он заметил, что эти решения самостоятельные и имеют место, поскольку многие из этих государств в прошлом покупали советские или российские вооружения, пишет ТАСС.

Вступление в БРИКС Турции, Египта и Саудовской Аравии станет «сущим кошмаром» для Запада во главе с Соединенными Штатами. Такое мнение высказали в конце ноября прошлого года аналитики ливанского издания An Nahar.

ЮАР Пентагон Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте