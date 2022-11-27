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An Nahar: Вступление Саудовской Аравии в БРИКС станет «сущим кошмаром» для США

Юлия Курганова
В мире
An Nahar: Вступление Саудовской Аравии в БРИКС станет «сущим кошмаром» для США
Фото: forumspb.com

Вступление в БРИКС Турции, Египта и Саудовской Аравии станет «сущим кошмаром» для Запада во главе с Соединенными Штатами. Такое мнение высказали аналитики в ливанском издании An Nahar.

По мнению авторов публикации, Запад продолжает рассматривать Ближний Восток «как свой задний двор», несмотря на то что и без этого еле управляется «с растущим влиянием КНР», да еще и на фоне напряженных отношений с Россией.

В западных странах недовольны планами Саудовской Аравии вступить в альянс, потому что это приведет к «составлению новой карты балансов крупнейших экономик, а следовательно, и баланса власти во всем мире», считают специалисты.

В свою очередь вступление Саудовской Аравии в БРИКС увеличит вес организации в мировой экономике без участия Евросоюза и США, укрепит саудовский риал как международную резервную валюту и ослабит спрос на доллар, сделали выводы аналитики.

БРИКС был основан в 2006 году, в него входят РФ, Индия, Бразилия, ЮАР и КНР. На страны альянса приходится почти 25 процентов мирового производства, доля БРИКС составляет 16 процентов мирового ВВП.

7 ноября сообщалось, что Алжир подал заявку на вступление в группу БРИКС. Об этом сообщила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки.

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