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Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС

Евгений Белоусов
В мире
Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Фото: Минобороны РФ

Алжир подал заявку на вступление в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки.

— Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС, — передает слова дипломата РИА Новости.

В октябре президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса сообщил, что Саудовская Аравия также заинтересована в присоединении к группе БРИКС. Президент ЮАР также напомнил, что именно его государство будет председательствовать на саммите организации в 2023 году.

Президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила, что, возможно, на следующем саммите будут вестись обсуждения и примут решения о вступлении Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Египта или Аргентины в группу стран БРИКС. Он состоится в 2023 году в ЮАР.

На фоне последних событий в мировом сообществе идут разговоры о расширении влияния объединения БРИКС. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами выяснила, какие страны являются потенциальными членами союза и что его может ожидать в дальнейшем. Так, политолог Дмитрий Журавлев заявил, что БРИКС может развиваться в различных направлениях.

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