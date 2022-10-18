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Президент ЮАР заявил о намерениях Саудовской Аравии вступить в БРИКС

Георгий Соланович
В мире
Президент ЮАР заявил о намерениях Саудовской Аравии вступить в БРИКС
Фото: infobrics.org

Саудовская Аравия заинтересована в присоединении к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса во вторник, 18 октября

— Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС. Следует отметить, что Саудовская Аравия — не единственная страна, которая добивается членства в БРИКС, — отметил Рамапоса по завершении государственного визита в страну саудитов.

Президент ЮАР также напомнил, что именно его государство будет председательствовать на саммите БРИКС в 2023 году. По словам президента африканской республики, страны-члены в следующем году рассмотрят вопрос о расширении группы, передает ТАСС.

На фоне последних событий в мировом сообществе идут разговоры о расширении влияния объединения БРИКС. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами выяснила, какие страны являются потенциальными членами союза и что его может ожидать в дальнейшем. Так, политолог Дмитрий Журавлев заявил, что БРИКС может развиваться в различных направлениях.

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