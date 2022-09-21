БРИКС: какой вектор направления стоит ожидать в экономическом союзе

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На фоне последних событий в мировом сообществе идут разговоры о расширении влияния объединения БРИКС. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами выяснила, какие страны являются потенциальными членами союза и что его может ожидать в дальнейшем.

Возможно ли создание военного союза?

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что БРИКС может развиваться в различных направлениях.

— Как я знаю, Иран и Аргентина в разной степени настаивали на том, чтобы им дали возможность вступить в БРИКС. Условной Турции можно также вступить в объединение и при этом оставаться в составе НАТО, поскольку БРИКС — экономический союз, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что создание военного союза на основе экономического возможно в том случае, если этого потребует ситуация.

— Создание военного союза на основе БРИКС зависит от действий других военных сообществ. Я думаю, что Китай с радостью сейчас заведет с кем угодно военный союз в условиях, когда появилось австралийское, английское и американское объединение, направленное очевидно против КНР. Превращение экономического союза в военный определяется уровнем опасности. После Пелоси (Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США — прим. «ВМ») китайцы будут за любые формы военного союза, как и Россия после начала военной спецоперации, — подытожил Журавлев.

Военный эксперт Юрий Кнутов в свою очередь отрицает возможность создания военного блока на сегодняшний день. По его словам, участники союза не имеют такой плотной экономической привязки друг к другу для создания чего-то общего с военной точки зрения.

— Если говорить с финансовой и экономической точек зрения, то у БРИКС достаточно большие перспективы. Мы знаем, что на данном этапе идут переговоры о присоединении Аргентины, Ирана и многих других стран. В БРИКС есть ряд программ, которые осуществляются, соответственно, на взаимовыгодной основе. Но если говорить о военном сотрудничестве, то я его свожу только к осуществлению корреляции при каких-то военных поставках. В частности, закупка вооружения, совместные учения, маневры и обучение иностранных специалистов. Говорить о более глубокой военной интеграции преждевременно, потому что вопрос экономической интеграции находится на уровне формирования, — сказал специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркивает, что Россия развивает тесные военно-технические отношения со странами БРИКС, однако их пока что не хватает для создания общего блока.

— Интеграция есть, но масштабы ее не столь значимы, чтобы вести речь о близком военном союзе. Военный союз возникает тогда, когда есть тесный экономический союз, либо есть общие угрозы. В качестве общей угрозы для всех стран БРИКС можно отметить западные государства, которые рассматривают всех членов союза как сырьевой придаток. Особенность БРИКС на сегодняшний день заключается в независимом курсе, отсутствии давления одних стран на другие. При этом между Россией и КНР есть партнерские и военно-технические отношения. Также существуют поставки российского оружия в ЮАР и другие страны, которые входят в БРИКС, — заявил Кнутов.

Платежная система БРИКС и логистика

Профессор МГИМО Юлия Зворыкина в беседе с «Вечерней Москвой» определила наиболее интересные направления развития экономического союза. По ее словам, представленных направлений в нынешних условиях предостаточно.

— Я считаю, что очень важными направлениями для развития союза являются сотрудничество в финансовой сфере и создание собственных платежных систем БРИКС. Кроме того, создание системы платежей внутри БРИКС по QR-кодам, которые позволят всем участникам осуществлять взаимовыгодное платежи и торговлю как в направлении business to business, так и в формате общения с клиентами. Подобные модели уже прорабатываются в практическом плане. И это возможный выход из тех сложных политических реалий, которые мы сейчас имеем, — пояснила она.

Также эксперт уверяет, что транспортная сфера является приоритетной для союза, поскольку это открывает новые двери в логистическом направлении.

— Другое направление — сотрудничество в сфере транспорта. Здесь возможны разного рода комбинации, создание альянсов, которые позволят успешно заниматься транспортировкой товаров и развивать коридоры между странами. Также это даст возможность подкорректировать направления поставок, которые в настоящий момент затормозились из-за действия ряда недружественных стран. Также БРИКС — это та площадка, где можно сотрудничать в сфере устойчивого развития и зеленого финансирования. Помимо этого, здесь возможно создание разного рода финансовых фондов, которые позволят привлечь, в том числе и российским компаниям, существенные ресурсы для модернизации оборудования. Подобная техника позволит в дальнейшем снизить воздействие на окружающую среду, — сказала специалист.

При этом Зворыкина в качестве потенциального члена БРИКС выделила Турцию, которая на официальном уровне обсуждала такие возможности.