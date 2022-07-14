Турция, Саудовская Аравия и Египет захотели вступить в группу стран БРИКС

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Президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила, что, возможно, на следующем саммите будут вестись обсуждения и примут решения о вступлении Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Египта или Аргентины в группу стран БРИКС. Он состоится в 2023 году в ЮАР.

— Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро, — сказала она «Известиям».

Кроме того, заявки на вступление в БРИКС собираются подать Анкара, Каир и Эр-Рияд. Эти государства показали заинтересованность в присоединении, а расширение всегда воспринимается позитивно, так как это усилит влияние БРИКС в мире, подчеркнула Ананд.

На сегодняшний день БРИКС — это межгосударственное объединение Индии, Бразилии, России, Китая и ЮАР.

В Узбекистане анонсировали принятие Ирана в ШОС в 2022 году. В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена Шанхайской организации сотрудничества.