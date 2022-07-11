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МИД Узбекистана: Иран примут в ШОС в этом году

Евгений Белоусов
В мире
МИД Узбекистана: Иран примут в ШОС в этом году
Фото: Unsplash

Иран будет принят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в этом году. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

— В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС, — заявил он.

По словам Норова, в Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА Новости.

Недавно Иран и Аргентина подали заявки на присоединение к БРИКС. 22 июня президент России Владимир Путин сообщил, что страны БРИКС готовятся к созданию международной резервной валюты. Он подчеркнул, что российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков из стран БРИКС.

До этого глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия заинтересована в увеличении расчетов в национальных валютах со странами БРИКС, ШОС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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