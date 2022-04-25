Мантуров: Россия заинтересована в увеличении расчетов в национальных валютах со странами БРИКС

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия заинтересована в увеличении расчетов в национальных валютах со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме «Иннопром» в Ташкенте.

По его словам, в прошлом году рост торговли РФ со странами ЕАЭС, БРИКС и ШОС составил от 34 до 38 процентов, вместе эти союзы обеспечивают половину мировой экономики.

— И то, что происходит сегодня в глобальной экономике и мире, дает нам подсказку, как нужно перестраивать нашу логистику и нашу производственную кооперацию, в каких направлениях нужно развивать свои экономики. Это и принято было говорить — «дедолларизация», а сейчас мы добавили и «деевровизацию», то есть переход на наши собственные валюты, чтобы быть максимально независимыми с точки зрения взаиморасчетов при поставках нашей продукции и взаимной кооперации, — отметил Мантуров.

Кроме того, Мантуров добавил, что Россия видит перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области фармацевтики, автопрома, сельскохозяйственного и пищевого машиностроения и удобрений, передает ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин поручил ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и национальные валюты стран — партнеров России.