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Путин поручил ускорить переход внешней торговли РФ на рубли

Евгений Белоусов

Экономика
Путин поручил ускорить переход внешней торговли РФ на рубли
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и национальные валюты стран — партнеров России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 18 апреля.

— Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами. И просил бы сегодня доложить, как организована эта работа и каких результатов здесь планируется достичь, — заявил президент во время совещания по экономическим вопросам.

Путин подчеркнул, что наложенные недружественными странами антироссийские санкции повлияли на возможности бизнеса в стране, а также затруднили логистику экспортных и импортных поставок. Также, по его словам, были созданы препятствия для проведения расчетов, говорится в сообщении.

11 апреля Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году. Первый доклад по выполнению поручения президента должен состояться до 15 июня, а последующие — ежеквартально. Также глава государства поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума.

В конце марта российский президент заявил о переводе в рубли оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели антироссийские санкции. Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах.

18 апреля сообщалось, что ФРГ не намерена добывать сланцевый газ, так как это может привести к ухудшению экологии в стране. В этом ключе Берлин на данный момент не может отказаться от энергоресурсов РФ.

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