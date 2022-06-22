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Путин: Страны БРИКС готовятся к созданию международной резервной валюты

Евгений Белоусов
Экономика
Путин: Страны БРИКС готовятся к созданию международной резервной валюты
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Вопрос создания международной резервной валюты на основе валют стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) находится в разработке. Об этом в среду, 22 июня, сообщил президент России Владимир Путин.

— Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков из стран БРИКС. Кроме того, в настоящее время происходит расширение географии использования российской платежной системы «Мир», передает слова Путина ТАСС.

До этого Путин заявил, что проблемы в мировой экономике становятся хроническими из-за действий Запада. Президент подчеркнул, что политика западных государств привела к росту безработицы и цен на зерновые продукты во всем мире.

В мае российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что на фоне антироссийских санкций со стороны западных стран формат работы БРИКС может измениться. По его словам, в настоящее время для организации открылись новые возможности для сотрудничества.

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