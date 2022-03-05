Посол РФ: Формат БРИКС будет работать в новых условиях

Фото: pixabay.com

На фоне санкционных мер со стороны Запада формат работы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может измениться. Об этом заявил российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий.

По его словам, в настоящее время для организации открылись новые возможности для сотрудничества.

— Пять стран с собственной идентичностью, большим экономическим и политическим весом соединились, чтобы достичь единых экономических и политических целей, — заявил дипломат.

По словам Лабецкого, за последние 10 лет произошел колоссальный рост числа контрактов в рамках содружества.

Посол подытожил, что Новый банк развития БРИКС также является сильнейшим инструментом партнерства, передает РИА Новости.

Переговоры президентов России и Бразилии Владимира Путина и Жаира Болсонару состоялись в Москве в среду, 16 февраля. В начале встречи Путин заявил, что прерванные из-за коронавируса отношения РФ и Бразилии в настоящее время восстанавливаются. Он уточнил, что рост товарооборота между странами составил 87 процентов. По словам бразильского лидера, страны имеют отличные перспективы для взаимодействия в сферах нефтегаза и обороны.