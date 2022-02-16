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Переговоры Путина и Болсонару начались в Москве

Полина Долганова

Политика
Переговоры Путина и Болсонару начались в Москве
Фото: Администрация президента РФ

Переговоры президентов России и Бразилии Владимира Путина и Жаира Болсонару начались в Москве в среду, 16 февраля.

В начале встречи Путин заявил, что прерванные из-за коронавируса отношения РФ и Бразилии в настоящее время восстанавливаются.

Он уточнил, что рост товарооборота между странами составил 87 процентов.

По словам бразильского лидера, страны имеют отличные перспективы для взаимодействия в сферах нефтегаза и обороны.

Болсонару также добавил, что его визит в российскую столицу является сигналом для мировой общественности о хороших перспективах в отношениях между двумя государствами.

— Мы готовы к сотрудничеству, и я хотел бы выразить уверенность, что эта наша встреча будет весьма продуктивной, — цитирует политика РИА Новости.

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время своего визита в Москву в среду, 16 февраля, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

После переговоров с президентом РФ Болсонару встретится со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, а позже поучаствует во встрече с представителями российского и бразильского бизнеса.

Путин пригласил Болсонару в столицу еще в конце декабря 2021 года. Тогда бразильский лидер отметил, что эта поездка представляет интерес для обоих государств, и подчеркнул намерение углублять отношения с Россией. Позднее он подтвердил, что посетит Москву, несмотря на то что Соединенные Штаты Америки пытаются помешать этому.

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