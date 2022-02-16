Переговоры Путина и Болсонару начались в Москве
Переговоры президентов России и Бразилии Владимира Путина и Жаира Болсонару начались в Москве в среду, 16 февраля.
В начале встречи Путин заявил, что прерванные из-за коронавируса отношения РФ и Бразилии в настоящее время восстанавливаются.
Он уточнил, что рост товарооборота между странами составил 87 процентов.
По словам бразильского лидера, страны имеют отличные перспективы для взаимодействия в сферах нефтегаза и обороны.
Болсонару также добавил, что его визит в российскую столицу является сигналом для мировой общественности о хороших перспективах в отношениях между двумя государствами.
— Мы готовы к сотрудничеству, и я хотел бы выразить уверенность, что эта наша встреча будет весьма продуктивной, — цитирует политика РИА Новости.
Президент Бразилии Жаир Болсонару во время своего визита в Москву в среду, 16 февраля, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
После переговоров с президентом РФ Болсонару встретится со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, а позже поучаствует во встрече с представителями российского и бразильского бизнеса.
Путин пригласил Болсонару в столицу еще в конце декабря 2021 года. Тогда бразильский лидер отметил, что эта поездка представляет интерес для обоих государств, и подчеркнул намерение углублять отношения с Россией. Позднее он подтвердил, что посетит Москву, несмотря на то что Соединенные Штаты Америки пытаются помешать этому.