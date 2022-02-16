Президент Бразилии Болсонару возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Фото: flickr/palaciodoplanalto

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время своего визита в Москву в среду, 16 февраля, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Бразильский лидер впервые прибыл в российскую столицу с момента избрания в 2018 году. В среду, 16 февраля, он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы стран планируют обсудить стратегическое партнерство, развитие взаимодействий в отраслях экономики и культуры, а также обменяются взглядами на международную повестку.

После переговоров с президентом РФ Болсонару встретится со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, а позже поучаствует во встрече с представителями российского и бразильского бизнеса, передает РИА Новости.

Путин пригласил Болсонару в столицу еще в конце декабря 2021 года. Тогда бразильский лидер отметил, что эта поездка представляет интерес для обоих государств, и подчеркнул намерение углублять отношения с Россией. Позднее он подтвердил, что посетит Москву, несмотря на то что Соединенные Штаты Америки пытаются помешать этому.

До этого в СМИ появилась информация, что США добиваются отмены поездки в Россию Болсонару. Для этого они оказывают давление на администрацию президента. Отмечается, что не допустить эту поездку Соединенные Штаты хотели из-за напряженности вокруг Украины.