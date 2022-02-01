СМИ: США хотят не допустить поездку президента Бразилии в Москву

Фото: МИД РФ

США добиваются отмены поездки в Россию президента Бразилии Жаира Болсонару. Для этого они оказывают давление на правительство президента. Отмечается, что не допустить его поездку Соединенные Штаты хотят из-за напряженности вокруг Украины.

— Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте, — передает издание Folha de Sao Paulo слова бразильского МИД.

Известно, что Болсонару подтвердил намерение посетить Москву в феврале. В Россию бразильского лидера еще в декабре 2021 года пригласил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Однако источники издания подчеркнули, что в Бразилии нет желания отменить поездку в Россию. Ожидается, что на встречах президента будет обсуждаться повестка двусторонних отношений Бразилии с Россией.

28 января Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.