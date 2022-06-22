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Путин заявил, что действия Запада вызывают хронические проблемы в мировой экономике

Евгений Белоусов
Экономика
Путин заявил, что действия Запада вызывают хронические проблемы в мировой экономике
Фото: Администрация президента РФ

Проблемы в мировой экономике становятся хроническими из-за действий Запада. Об этом в среду, 22 июня, заявил президент России Владимир Путин.

— Происходит сознательный слом кооперационных связей, рушатся транспортно-логистические цепочки. И все это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идет в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывается на благополучии населения, по сути, всех стран, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, в настоящее время наблюдаются увеличение безработицы, а также дефицит сырья и комплектующих. Кроме того, во всем мире постоянно растут цены на зерновые культуры.

Все это президент называет следствием агрессивной политики западных стран, которая сильно бьет по мировой экономике. Так, Путин обвинил Запад в безответственном макроэкономическом курсе, передает ТАСС.

До этого Путин назвал введенные странами Запада антироссийские санкции «безумными и бездушными». Также он назвал причину нынешней русофобии — по его словам, она вызвана попытками изолировать и «отменить» Россию как самостоятельное государство в отношении Запада.

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что таргетирование курса рубля несет риски для российской экономики и суверенитета проводимой Россией экономической политики. По его словам, фиксирование обменного курса означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается курс рубля.

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