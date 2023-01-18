Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Приложением «Моя Москва» воспользовались более 50 миллионов раз с момента запуска

Полина Долганова
Город
Приложением «Моя Москва» воспользовались более 50 миллионов раз с момента запуска
Фото: Pixabay

Мобильному приложению mos.ru «Моя Москва» исполнилось четыре года. С момента запуска москвичи воспользовались доступными в нем услугами более 50 миллионов раз.

При этом востребованность приложения выросла за три года более чем в 10 раз.

По словам заместителя главы Департамента информационных технологий Москвы Бориса Фролова, по итогам 2022 года сервисами приложения воспользовались 23,4 миллиона раз.

Уточняется, что 58,9 процента от общего числа пользователей приложения составляют женщины старше 35 лет.

Наиболее часто жители Москвы просматривали в приложении данные об успеваемости ребенка в школе. С момента запуска приложения этой услугой воспользовались 17,8 миллиона раз. Также горожане записывались к врачам (10,7 миллиона раз). Кроме того, пользователи передавали показания приборов учета воды и оплачивали счета за коммунальные услуги, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что в прошлом году пассажиры городского транспорта привязали почти 619 тысяч карт «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Благодаря привязке карты пассажиры смогут отслеживать баланс «Тройки», настроить автоматическое пополнение, а также следить за проводимыми операциями по проездному.

Москва Услуги Мобильные приложения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте