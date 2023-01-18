Приложением «Моя Москва» воспользовались более 50 миллионов раз с момента запуска

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Мобильному приложению mos.ru «Моя Москва» исполнилось четыре года. С момента запуска москвичи воспользовались доступными в нем услугами более 50 миллионов раз.

При этом востребованность приложения выросла за три года более чем в 10 раз.

По словам заместителя главы Департамента информационных технологий Москвы Бориса Фролова, по итогам 2022 года сервисами приложения воспользовались 23,4 миллиона раз.

Уточняется, что 58,9 процента от общего числа пользователей приложения составляют женщины старше 35 лет.

Наиболее часто жители Москвы просматривали в приложении данные об успеваемости ребенка в школе. С момента запуска приложения этой услугой воспользовались 17,8 миллиона раз. Также горожане записывались к врачам (10,7 миллиона раз). Кроме того, пользователи передавали показания приборов учета воды и оплачивали счета за коммунальные услуги, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что в прошлом году пассажиры городского транспорта привязали почти 619 тысяч карт «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Благодаря привязке карты пассажиры смогут отслеживать баланс «Тройки», настроить автоматическое пополнение, а также следить за проводимыми операциями по проездному.