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Горожанам рассказали о фестивале «Снег и лед в Музее Москвы: неуходящая Москва»

Араз Салехов
Город
Горожанам рассказали о фестивале «Снег и лед в Музее Москвы: неуходящая Москва»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

В конце прошлого года во дворе Музея Москвы открылся фестиваль «Снег и лед в Музее Москвы: неуходящая Москва», где появились ледовые скульптуры легендарных московских зданий и сооружений, которые сегодня нельзя увидеть на улицах города. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Знакомство с ледяным городом прошлого начинается со Всехсвятского каменного моста. Это первый мост через Москву-реку — его построили при Петре I в 1692 году, — говорится в сообщении.

Всехсвятский мост, более известный как Большой Каменный, имеет длину 170 метров, его ширина составляет 22 метра. Также на фестивале можно увидеть ледяные Сухареву башню, Красные ворота и Крестовские водонапорные башни, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

18 января в столице начался фестиваль по созданию съедобных «рисунков» для животных «Снежный холст». Для участия в фестивале необходимо отправить заявку с указанием количества и возраста участников. Для рисования подойдут веточки и шишки, опилки, щепа, сухая трава, сушеные ягоды рябины и боярышника, сушеные яблоки, орехи и прочее.

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