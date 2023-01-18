Названы места, где в Москве чаще всего подключались к городской сети вайфай с начала года

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Во время новогодних каникул москвичи и гости города подключались к столичной вайфай-сети более миллиона раз.

Наиболее часто сетью пользовались на центральных улицах и в столичных парках.

Как рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы, пользователи интернета поздравляли близких с праздниками по видеосвязи, общались с родными в мессенджерах и загружали электронные карты. За время каникул пользователи передали более 411 терабайт трафика.

Чаще всего подключения фиксировались на ВДНХ и в Парке Горького. Популярными местами для подключения к бесплатной вайфай-сети также стали парки «Сокольники» и «Ходынское поле», Северный речной вокзал.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что в настоящее время в городской вайфай-сети насчитывается свыше 24 тысяч точек доступа.

До этого сообщалось, что для пассажиров высокоскоростных поездов «Сапсан» будет доступен Wi-Fi, не требующий дополнительных переподключений. В РЖД уточнили, что пассажирам теперь не нужно будет отдельно авторизовываться на каждом из объектов.

Начальник дирекции скоростного сообщения перевозчика Антон Петров пояснил, что пассажиры могут подключиться к услуге еще в зале ожидания вокзала и продолжить использовать ее в поезде без каких-либо манипуляций.