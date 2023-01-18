Двойной удар: в чем опасность микст-инфекции COVID-19 и гриппа и как ее избежать

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Микст-инфекцией называют осложненную инфекцию, которая может иметь непредсказуемые последствия для человека. Особенно опасно, когда возникает микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса. К каким последствиям такое сочетание может привести и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По словам врача-иммунолога Елены Мескиной, инфекционные недуги делятся на смешанные (микст-инфекции) на моноинфекции. Вариант микст способен вызывать сразу несколько возбудителей одновременно.

— Например, это могут быть бактерии, группы вирусов, комбинации вирусов и бактерий. Когда человек болеет именно инфекционными болезнями, то микст-инфекция встречается куда чаще, — рассказал врач.

Проблема еще и в том, что микст-инфекция, которая протекает параллельно с гриппом или коронавирусом, вызывает более тяжелые формы течения болезни и привычная терапия может не возыметь эффекта.

— Даже антибиотики могут не дать никакого результата, — уточнила она. — Поскольку в составе смешанной инфекции присутствуют всевозможные возбудители, которые будут смешиваться между собой и их способность противостоять медикаментам усилится. Следовательно, микст-инфекция гораздо сложнее будет поддаваться лечению и понадобится больше времени для восстановления.

Диагностировать микст-инфекцию можно бактериологическим посевом, ПЦР-тестированием или иммуноферментным анализом.

Эксперт также пояснила, что появление микст-инфекций гриппа и COVID-19 может стать серьезной проблемой, поскольку оба возбудителя размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов, повреждая их и распространяясь по всему кровотоку и внутренним органам.

— Это приведет к очень тяжелому заболеванию, которое будет поражать все важные системы и органы. Очень сильно такой двойной вирусный удар повлияет на сосудистую систему и сердце.

Защититься от микст-инфекции коронавируса и гриппа, по совам медика, позволит лишь вакцинация.

— Нужно понимать, что любая вакцина способна защитить лишь от тех возбудителей, против которых она создана. Сделав укол только от COVID-19, вы не убережетесь автоматически еще и от вируса гриппа.

Придется получить укол еще и от него. Лишь получив защиту в виде укола от обоих возбудителей, есть шанс не заразиться микст-инфекциями «короны» и гриппа, заключила медик.