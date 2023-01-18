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«Вместо похода к психологу они полезли ко мне»: Линникова ответила хейтерам с Украины

Араз Салехов
Общество
«Вместо похода к психологу они полезли ко мне»: Линникова ответила хейтерам с Украины
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На конкурсе «Мисс Вселенная» в Новом Орлеане представительница Украины Виктория Апанасенко не захотела стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия — 2022» Анной Линниковой на общей фотосессии. Также российская модель подверглась хейту со стороны соотечественниц Апанасенко.

— Комментарии в соцсетях не хочу закрывать, потому что весь негатив — не мои проблемы и не моя боль. Эти люди пытаются каким-то образом излить свои переживания. Что ж, вместо похода к психологу они решили залезть ко мне в комментарии. Хорошо, — отметила она.

При этом модель рассказала, что она планировала отказаться от конкурса «Мисс Вселенная», однако решила пройти этот путь. Она уверена, что ей удалось достойно представить Россию, сообщает РБК.

Напомним, что представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл получила корону победительницы 71-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». По итогам мероприятия лидером стала конкурсантка из Соединенных Штатов. На второй строчке расположилась девушка из Венесуэлы, а замкнула тройку финалистов представительница Доминиканской Республики.

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